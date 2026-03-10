AZ Alkmaar-Sparta Praga Conference League 12-03-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Il 12 marzo 2026 alle 18:45 si gioca la partita tra AZ Alkmaar e Sparta Praga, valida per gli ottavi di finale della Conference League. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e le quote sono già disponibili. La sfida si svolgerà in un evento che coinvolge due squadre europee pronte a sfidarsi per avanzare nella competizione continentale.

Anche in Conference League cominciano gli ottavi di finale è tra le sfide in programma c’è quella che vede di fronte AZ Alkmaar è Sparta Praga. La partita d’andata si gioca in terra olandese, all’AFAS Stadion, e l’AZ sa che de è provare a indirizzare le sorti della qualificazione in vista del ritorno della settimana. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - AZ Alkmaar-Sparta Praga (Conference League, 12-03-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati FC Noah-AZ Alkmaar (Conference League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronosticiSulla carta l’AZ Alkmaar ha avuto un sorteggio accettabile per il playoff di Conference League, ma occhio a sottovalutare eccessivamente il Noah,... FC Noah-AZ Alkmaar (Conference League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronosticiSulla carta l’AZ Alkmaar ha avuto un sorteggio accettabile per il playoff di Conference League, ma occhio a sottovalutare eccessivamente il Noah,... Altri aggiornamenti su AZ Alkmaar Sparta Praga Conference... Discussioni sull' argomento Conference League 2025-2026, Fiorentina agli ottavi: il tabellone completo e il calendario verso alla finale; Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions, Europa League e Conference LIVE! Atalanta, Bologna, Roma e Fiorentina attendono le avversarie; Il notiziario sportivo del Sabato mattina; Pronostici andata Ottavi di Finale Conference League 12 marzo 2026. Pronostico AZ Alkmaar vs Sparta Praha – 12 Marzo 2026Il UEFA Europa Conference League entra in una fase decisiva con la sfida tra AZ Alkmaar e Sparta Praha in programma il 12 Marzo 2026 alle 18:45 presso l’AFAS ... news-sports.it Conference. Ottavi di finale. Per l'AZ ci sarà lo Sparta Praga. Andata ad Alkmaar. - facebook.com facebook