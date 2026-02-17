FC Noah-AZ Alkmaar Conference League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

L'FC Noah ha deciso di puntare tutto sulla partita contro l'AZ Alkmaar, perché il match di Conference League del 19 febbraio alle 18:45 si gioca in casa e potrebbe cambiare le sorti del loro percorso europeo. La squadra armena ha dimostrato di essere difficile da battere tra le mura amiche, vincendo diverse partite quest’anno nel loro stadio. Nonostante l’AZ Alkmaar abbia avuto un sorteggio favorevole, i padroni di casa vogliono mettere in difficoltà gli olandesi fin dal calcio d’inizio. La sfida si presenta equilibrata e ricca di insidie, anche grazie alla determinazione degli armeni di non arrendersi

Sulla carta l'AZ Alkmaar ha avuto un sorteggio accettabile per il playoff di Conference League, ma occhio a sottovalutare eccessivamente il Noah, formazione che tra le mura amiche ha impensierire più di un avversario. La partita di andata si gioca giovedì in casa degli armeni all'Abovyan City Stadium e i padroni di casa tornano a.