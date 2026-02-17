FC Noah-AZ Alkmaar Conference League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il FC Noah ha sconfitto l’AZ Alkmaar per 2-1 in un’amichevole preparatoria giocata lo scorso mese, dimostrando di essere una squadra da non sottovalutare. La causa di questa vittoria risiede nella determinazione del team armeno, che ha sfruttato bene il fattore campo e le occasioni create. L’AZ, invece, ha mostrato alcune lacune difensive, lasciando aperta la possibilità di una partita equilibrata nel prossimo incontro di Conference League. La sfida in programma il 19 febbraio promette di essere più combattuta di quanto si pensi.

Sulla carta l'AZ Alkmaar ha avuto un sorteggio accettabile per il playoff di Conference League, ma occhio a sottovalutare eccessivamente il Noah, formazione che tra le mura amiche ha impensierire più di un avversario. La partita di andata si gioca giovedì in casa degli armeni all'Abovyan City Stadium e i padroni di casa tornano a.