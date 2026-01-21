Arte nuove iniziative per le nuove generazioni | Predappio tutela e insegna l' eredità di Mastro Lupo

Da forlitoday.it 21 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Predappio celebra il 120° anniversario della nascita di Benito Partisani, conosciuto come Mastro Lupo, con nuove iniziative dedicate alle giovani generazioni. La comunità si impegna a preservare e trasmettere l’eredità dell’artista, promuovendo un patrimonio culturale importante. Queste iniziative mirano a valorizzare il ruolo dell’arte nel territorio, offrendo occasioni di conoscenza e rispetto per la storia locale.

È un omaggio davvero significativo quello che la comunità di Predappio continua a rendere a Benito Partisani, in arte Mastro Lupo, in occasione del 120esimo anniversario della sua nascita (1906-2026). "L'Amministrazione Comunale – afferma Luca Lambruschi, vicesindaco e assessore alla Pubblica.🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

