Avengers | Doomsday ha troppi personaggi? Una star assicura | Non sarà la sagra del cameo

Un nuovo film degli Avengers, intitolato Doomsday, sta attirando attenzione per il numero di personaggi presenti. Si parla di oltre 30 supereroi coinvolti nella produzione, suscitando dubbi sulla coesione narrativa. Tuttavia, un attore ha garantito ai fan che il film non sarà soltanto una sequenza di cameo, rassicurando circa la cura messa nella realizzazione.

Mettere più di 30 supereroi in un unico film è una scelta che desta qualche preoccupazione dell'MCU, ma uno degli interpreti avrebbe rassicurato i fan sulla bontà del risultato. Avengers: Doomsday brulicherà di personaggi. La reunion di Avengers, Thunderbolts, Wakandiani, Fantastici 4 e X-Men in un unico film preoccupa i fan, ma una star ha provato a rasserenare gli animi assicurando che il film non sarà una "sagra del cameo". Si tratta dell'interprete di Sentry, Lewis Pullman. Come verranno gestiti i numerosi personaggi in Avengers: Doomsday? In una nuova intervista con Esquire, l'interprete di Sentry ha fornito un nuovo aggiornamento sul film di Fase 6 e sulla gestione dei cameo, sia quelli già annunciato che quelli ancora da svelare, nei film in arrivo a partire da Avengers: Doomsday. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

