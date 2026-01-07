Avengers | Doomsday il quarto teaser sarà ambientato in una location chiave per la Saga del Multiverso

Il quarto teaser di Avengers: Doomsday, ambientato in una location chiave per la Saga del Multiverso, offre nuovi spunti sulla trama e sui personaggi coinvolti. Questo breve video anticipa un incontro importante e introduce elementi che potrebbero influenzare lo sviluppo del cinecomic previsto per dicembre 2026. Restare aggiornati su queste anticipazioni permette di comprendere meglio le evoluzioni della saga e le scelte narrative future.

Nuovi dettagli sul quarto (e ultimo?) teaser che conterrà un sorprendente incontro anticipando nuovi intriganti dettagli sul cinecomic in arrivo a dicembre 2026. Pubblicato ufficialmente anche il terzo promo di Avengers: Doomsday, dedicato agli X-Men, l'attenzione si concentra ora sul quarto teaser, che potrebbe anticipare una location chiave per la Saga del Multiverso. Dopo aver rivelato il ritorno di Chris Evans nei panni di Steve Rogers, la svolta drammatica di Thor e l'ingresso degli X-Men nell'MCU (in una versione fedelissima ai fumetti secondo il primo sguardo), i leak hanno anticipato che al centro del quarto teaser ci sarà un breve incontro tra i Wakandani e i Fantastici Quattro. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

