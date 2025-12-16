Avengers | Doomsday Gwyneth Paltrow sarà nel cast? La risposta della star diverte i fan

Gwyneth Paltrow ha recentemente scherzato sulla possibilità di tornare nel cast di Avengers: Doomsday, suscitando l'interesse dei fan. La sua risposta ironica ai dubbi sul suo coinvolgimento nel prossimo film dei fratelli Russo ha catturato l'attenzione del pubblico, alimentando le speculazioni e il gossip riguardo al ritorno di Pepper Potts nel MCU.

L'interprete di Pepper Potts nel MCU ha risposto con grande ironia a una domanda relativa al prossimo film dei fratelli Russo. Il rapporto tra Gwyneth Paltrow e il MCU non è tra i più semplici e l'attrice ha ora dato una risposta esilarante rispondendo a una domanda su una sua possibile presenza nel cast di Avengers: Doomsday. La star del cinema era ospite del talk show Good Morning America quando le è stato chiesto se riprenderà il ruolo di Pepper Potts nel prossimo progetto diretto dai fratelli Russo. Pepper Potts ritornerà nel MCU? Gwyneth Paltrow non è attualmente indicata tra gli interpreti di Avengers: Doomsday e il conduttore George Stephanopolos le ha quindi chiesto se ci sia la possibilità di una . Movieplayer.it

Gwyneth Paltrow REACTS to Possible Pepper Potts Return in Avengers Doomsday Exclusive

