Scatta lo sciopero dei penalisti otto giorni di astensione dalle udienze | Accordi non rispettati
Da oggi al 22 gennaio, i penalisti di Salerno hanno avviato uno sciopero di otto giorni, interrompendo le attività giudiziarie e manifestando in toga. La protesta nasce dalla mancata osservanza degli accordi precedenti, creando disservizi nelle aule del Tribunale. Questa astensione rappresenta un'importante azione di sensibilizzazione sulle questioni irrisolte nel settore legale penale.
Otto giorni di stop e una manifestazione in toga. Da oggi fino al 22 gennaio, le aule del Tribunale di Salerno resteranno sostanzialmente ferme per l'astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati penalisti. Alla base della decisione c'è la violazione degli accordi siglati sui carichi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Leggi anche: Carenze di organico e ruoli che scoppiano, l'astensione dei penalisti a Salerno
Leggi anche: Lo sciopero fuori dal pronto moda : "Contratti regolari per due operai. In pochi giorni altri tre accordi"
Taxi fermi per 24 ore: perché oggi scatta lo sciopero nazionale f.mtr.cool/xigwxbublb #taxi #sciopero #economymag x.com
Scatta il giorno dello sciopero: appuntamento sotto il grattacielo della Regione per protestare contro la chiusura dei call center di Asti e Ivrea facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.