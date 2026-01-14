Scatta lo sciopero dei penalisti otto giorni di astensione dalle udienze | Accordi non rispettati

Da salernotoday.it 14 gen 2026

Da oggi al 22 gennaio, i penalisti di Salerno hanno avviato uno sciopero di otto giorni, interrompendo le attività giudiziarie e manifestando in toga. La protesta nasce dalla mancata osservanza degli accordi precedenti, creando disservizi nelle aule del Tribunale. Questa astensione rappresenta un'importante azione di sensibilizzazione sulle questioni irrisolte nel settore legale penale.

Otto giorni di stop e una manifestazione in toga. Da oggi fino al 22 gennaio, le aule del Tribunale di Salerno resteranno sostanzialmente ferme per l'astensione dalle udienze proclamata dagli avvocati penalisti. Alla base della decisione c'è la violazione degli accordi siglati sui carichi di. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

