Nicolas Vacchi, esponente di Fratelli d’Italia, illustra le motivazioni del suo sì alla separazione delle carriere. In un contesto di dibattito pubblico, la sua posizione si inserisce nel confronto che si terrà il 22-23 marzo, mentre a Imola si presenta il comitato del ‘No’. L’intervento evidenzia l’importanza di un dibattito trasparente e informato su un tema che riguarda il sistema giudiziario e le istituzioni.

"Da avvocato, politico e amministratore dico ‘tre volte’ sì alla separazione delle carriere". Nel giorno in cui a Imola si presenta il comitato del ‘No’ al referendum, tocca a Nicolas Vacchi, referente locale di Fratelli d’Italia, dare voce alle ragioni di quanto voteranno sì alla consultazione del 22-23 marzo. Il meloniano parla di "opportunità storica per modernizzare il sistema giudiziario italiano, rendendolo sempre più equo, ancora più trasparente e vicino ai cittadini. Lo dico anzitutto da avvocato – argomenta Vacchi (nella foto) –, impegnato anche nell’ambito della giustizia penale e del processo, che sono il mio pane quotidiano insieme a quello di tantissimi colleghi, che voteranno ‘sì’, non ideologicamente, ma da tecnici del diritto, che ben sanno quanto sia importante la terzietà del giudicante rispetto all’azione della pubblica accusa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vacchi (FdI): "Ecco le ragioni del sì". Gli avvocati penalisti si mobilitano

