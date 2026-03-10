Avellino | bande sfondano stazioni caos e danni ingenti

Nelle stazioni di servizio della provincia di Avellino, bande di ladri hanno preso di mira i locali, sfondando porte e vetri per rubare. L’episodio ha causato danni ingenti e ha creato caos tra i clienti e il personale presente. La situazione si è ripetuta in più punti della zona, evidenziando un aumento delle azioni criminali ai danni delle strutture.

Nelle stazioni di servizio della provincia di Avellino si registra un'escalation preoccupante di furti con scasso. La FIGISC ha lanciato l'allarme dopo che bande criminali hanno preso d'assalto i locali, devastando macchinari e sottraendo sigarette e contanti. I gestori affrontano un impatto duplice: danni materiali ingenti e una profonda sofferenza psicologica dovuta alla ripetitività degli eventi in brevi intervalli temporali. La situazione rende estremamente difficile anche la gestione delle pratiche assicurative per via della frequenza dei reati. L'urgenza del territorio irpino. La provincia di Avellino vive oggi una fase critica dove la sicurezza degli impianti di rifornimento è compromessa da azioni coordinate.