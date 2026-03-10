Il rettore dell’Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, ha dichiarato che nessun deputato può chiedere le dimissioni di un rettore. La sua posizione arriva in risposta alle richieste di scuse del presidente del Senato Ignazio La Russa e alle richieste di dimissioni dell’onorevole Francesco Michelotti. La questione riguarda le interazioni tra l’ateneo e le autorità politiche.

Il rettore dell’ Università per Stranieri di Siena, Tomaso Montanari, reagisce con fermezza alle richieste di scuse del presidente del Senato Ignazio La Russa e di dimissioni dell’onorevole Francesco Michelotti. "L’università è autonoma, lo dice l’articolo 33 della Costituzione - commenta il rettore dell’Università per Stranieri a margine del seminario ‘Genocidio. Storia di una parola e di un concetto’ -. Nessun deputato ha il diritto di chiedere le dimissioni di un rettore. Io non chiedo le dimissioni dei deputati che partecipano a manifestazioni in cui ci sono rappresentanti di Casaggì di Firenze, che ha un editore che pubblica testi terroristici, quelli di Terza Posizione, con apologia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Autonomia dell’Università: "Nessun deputato può chiedere le dimissioni di un rettore"

