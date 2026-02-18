Università di Verona annullato il concorso vinto dal figlio dell' ex rettore Nocini

L’Università di Verona ha deciso di annullare il concorso vinto dal figlio dell’ex rettore Nocini, Riccardo, nel settore di Otorinolaringoiatria. La decisione arriva dopo che sono emersi dubbi sulla regolarità delle procedure di selezione, che avevano portato all’assunzione. L’ateneo ha dichiarato che l’annullamento riguarda il bando emanato il 22 settembre 2025. La vicenda ha suscitato attenzione tra studenti e docenti, che chiedono chiarezza sul percorso che ha portato alla nomina. La questione resta al centro di discussioni interne all’università.

L'Università di Verona ha informato di aver annullato il bando di concorso relativo alla chiamata del dottor Riccardo Nocini a professore ordinario nel settore Otorinolaringoiatria, audiologia e foniatria emanato con decreto rettorale il 22 settembre 2025. L'annullamento blocca la procedura di nomina, che si sarebbe conclusa con la messa in ruolo del docente il prossimo 1° marzo. Questo contrasto, riconducibile alla modifica apportata dal Discomi con la delibera del 17 giugno 2025, avrebbe inciso sull'impianto complessivo della procedura, modificando la platea dei profili ammissibili al concorso.