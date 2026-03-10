Aci Milano premia il campione del mondo Alessandro Pier Guidi e altri 70 soci

A Milano, il 10 marzo 2026, si è svolta una cerimonia organizzata da Aci Milano per premiare il campione del mondo Alessandro Pier Guidi e altri settanta soci. La manifestazione ha celebrato i successi e i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, riconoscendo i meriti di chi gareggia con licenza rilasciata dall’Automobile Club Milano. La premiazione ha coinvolto atleti e appassionati di automobilismo.

Milano, 10 marzo 2026 – Una premiazione per celebrare vittorie, onorevoli piazzamenti e meriti agonistici dei soci che gareggiano con licenza sportiva rilasciata da Automobile Club Milano. Un appuntamento che si ripete ogni anno e che nell' edizione 2026 è stato ospitato ieri sera in una location d'eccezione, l'autodromo nazionale di Monza. Nell'impianto brianzolo oltre settanta tra piloti, commissari di percorso e scuderie hanno ricevuto coppe, targhe e pergamene dopo i successi conseguiti nel 2025. Ospite d'onore Alessandro Pier Guidi, campione del mondo assoluto Wec (World endurance championship) con l a Ferrari 499P numero 51. Un trionfo di straordinaria importanza che ha portato inoltre la Ferrari alla vittoria nella classifica costruttori, a 53 anni dall'ultimo titolo assoluto Endurance.