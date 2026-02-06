Ora è ufficiale | sciolto il Consiglio comunale di Salerno nominato il Commissario

Il Consiglio comunale di Salerno è stato ufficialmente sciolto. Il Prefetto Francesco Esposito ha nominato un commissario, ponendo fine all’era di Vincenzo Napoli a Palazzo di Città. Napoli si era dimesso il 16 gennaio e ora l’amministrazione comunale passa a un commissario straordinario. La decisione era attesa da settimane e segna un cambio di rotta per la città.

Conclude definitiva l'esperienza di Vincenzo Napoli a Palazzo di Città. Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, preso atto che le dimissioni dalla carica di sindaco di Salerno, presentate da Vincenzo Napoli il 16 gennaio 2026, sono divenute efficaci ed irrevocabili poiché è trascorso il.🔗 Leggi su Salernotoday.it

Approfondimenti su Salerno Consiglio

Questa mattina il Prefetto di Salerno, Francesco Esposito, ha firmato la sospensione del Consiglio comunale dopo che Vincenzo Napoli si è dimesso da sindaco il 16 gennaio.

Roberto Lambiase è stato nominato nuovo commissario provinciale dell'Udc a Salerno.

Ultime notizie su Salerno Consiglio

Salerno, Vincenzo Panico nominato commissario prefettizio dopo le dimissioni del sindaco NapoliIl Prefetto di Salerno Francesco Esposito, preso atto che le dimissioni dalla carica di Sindaco di Salerno, presentate da Vincenzo Napoli il 16 ... msn.com

