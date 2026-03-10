Un autobus postale si è incendiato nel centro di Kerzers, nel Canton di Friburgo, nel tardo pomeriggio di oggi. L’incendio ha causato la morte di diversi passeggeri e ha lasciato altri feriti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e soccorrere i presenti. La polizia sta indagando sulle cause dell’incidente.

Diversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Lo riporta l’agenzia Keystone-Ats, sottolineando che la polizia cantonale ha confermato le informazioni sulla vicenda inizialmente riportate da diversi media, tra cui La Liberté. Un portavoce ha dichiarato all’agenzia che è ancora troppo presto per determinare la causa dell’incendio e che ulteriori informazioni saranno diffuse non appena la polizia ne saprà di più. Tra i feriti, una persona è stata trasportata in elicottero del soccorso svizzero Rega. Il luogo dell’incidente è stato transennato, e la polizia chiede alla popolazione di non recarsi sul posto. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Autobus prende fuoco in Svizzera, diversi morti e feriti

Articoli correlati

Svizzera, autobus prende fuoco: diversi morti e feritiDiversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto intorno alle 18.

Svizzera, autobus a fuoco nel centro di Kerzers: “Ci sono diversi morti e feriti”Un autobus postale, un pullman adibito a servizio di linea, si è incendiato in Svizzera.

Svizzera, autobus prende fuoco nel centro di Kerzers. La polizia: «Ci sono morti e feriti»

Aggiornamenti e notizie su Autobus prende

Temi più discussi: Pullman con 40 persone a bordo esce di strada e si ribalta nel fosso; Allarme bomba (poi rientrato) a largo Chigi: trolley abbandonato davanti alla fermata del bus; Via dei Mille: esce il fumo da un bus. Nessun incendio, ma traffico in tilt; ? Auto si schianta contro un bus sulla Provinciale: traffico nel caos e lunghe code.

Autobus prende fuoco in Svizzera: diversi morti e feritiDiversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. leggo.it

Svizzera, autobus di linea prende fuoco nel centro di Kerzers: diversi morti e feritiDiversi passeggeri sono morti e altri sono rimasti feriti in un incendio su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì, 10 ... msn.com

Autobus prende fuoco in Svizzera, 'diversi morti e feriti'. E' avvenuto nel centro di Kerzers, nel Canton di Friburgo. #ANSA facebook

Autobus prende fuoco in Svizzera, ci sono diversi morti e feriti x.com