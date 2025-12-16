Fuoristrada si ribalta conducente incastrato tra le lamiere

Un grave incidente si è verificato nel primo pomeriggio a Lucignano, in provincia di Arezzo. Un fuoristrada si è ribaltato lungo via del Rosario, intrappolando il conducente tra le lamiere. I Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente per estrarre la persona rimasta incastrata.

Grave incidente nel primo pomeriggio di oggi nell'Aretino. I Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti con una squadra nel territorio comunale di Lucignano, via del Rosario, dove un fuoristrada si è ribaltato su un fianco nella sede stradale. All'interno del mezzo era presente solo.

