Auto in un dirupo a Castellammare | ferito 25enne trasportato in elicottero in ospedale a Napoli

Questa mattina a Castellammare di Stabia un’auto è finita in un dirupo. A bordo c’era un 25enne che è stato estratto dai soccorritori del Soccorso Alpino. Sono riusciti a raggiungerlo con una corda e a portarlo in salvo, poi è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Napoli in condizioni che non sembrano gravi. La strada rimane chiusa mentre i vigili indagano sulle cause dell’incidente.

