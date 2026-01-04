Auto esce di strada e resta in bilico su un dirupo | salvata un’intera famiglia sull’Appennino reggiano

Nella serata di ieri a Cerreto Laghi, sull’Appennino reggiano, un’auto con a bordo una famiglia è uscita di strada, rimanendo in bilico su un dirupo. L’intervento dei soccorritori ha permesso di mettere in sicurezza i presenti, evitando conseguenze più gravi. L’episodio evidenzia l’importanza dell’attenzione alla guida e della prontezza nelle operazioni di soccorso in zone montane.

Momenti di grande paura, ma anche di sollievo, nella serata di ieri a Cerreto Laghi, sull' Appennino reggiano, dove un'auto con a bordo una famiglia è uscita di strada finendo in bilico su un dirupo. A evitare conseguenze tragiche è stato l'intervento tempestivo di tre giovani carabiniere libere dal servizio, che hanno prestato soccorso ai passeggeri. Secondo quanto ricostruito, le tre militari stavano viaggiando in auto quando si sono accorte del veicolo finito fuori strada. All'interno si trovavano il padre alla guida, la madre in forte stato di shock, un neonato e una bambina di due anni. Compresa immediatamente la gravità della situazione, le carabiniere si sono fermate e hanno dato l'allarme.

