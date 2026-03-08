Brucia il parcheggio del condominio | auto devastate decine di persone in strada

Un incendio nel parcheggio interrato di un condominio a Borgo Marengo, Chiari, ha coinvolto circa cinquanta persone che si sono ritrovate in strada nel cuore della notte. Le fiamme hanno devastato diverse auto, lasciando il parcheggio distrutto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Circa cinquanta residenti hanno dovuto lasciare le proprie case nella notte. Le fiamme partite da una Smart si sono propagate alle altre auto Circa cinquanta persone in strada nel cuore della notte, dopo un incendio divampato nel parcheggio interrato del condominio nel complesso di Borgo Marengo, a Chiari. L’episodio è avvenuto tra venerdì e sabato, provocando momenti di forte paura tra gli abitanti, costretti a lasciare le proprie abitazioni in fretta e furia. Secondo le prime ricostruzioni dei Vigili del fuoco, le fiamme sarebbero partite da una Smart in autocombustione, probabilmente a causa di un guasto all’impianto elettrico. Il rogo si è rapidamente esteso alle altre vetture parcheggiate nel garage, aumentando il rischio per l’intero edificio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

