Austria | Ryanair sequestrata per 890 euro di debito

Un aereo della compagnia aerea Ryanair è stato sequestrato all’aeroporto di Linz, in Austria, a causa di un debito di 890 euro. Il debito riguarda un rimborso non pagato a una passeggera. L’operazione di sequestro è stata effettuata dalle autorità aeroportuali per recuperare la somma dovuta. La compagnia non ha fornito commenti in merito all’accaduto.

Un aereo della compagnia Ryanair è stato sottoposto a sequestro cautelare all’aeroporto di Linz, in Austria, per un debito di 890 euro derivante da un rimborso non pagato a una passeggera. L’episodio, che ha assunto contorni quasi surreali, vede un ufficiale giudiziario intervenire direttamente sulla pista per esigere il pagamento, senza successo immediato poiché l’equipaggio non disponeva di liquidità a bordo. La vicenda affonda le radici nel luglio del 2024, quando un volo diretto verso Palma di Maiorca accumulò oltre tredici ore di ritardo, costringendo la viaggiatrice a procurarsi autonomamente un nuovo biglietto e generando costi aggiuntivi che la compagnia si rifiutò di rimborsare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

