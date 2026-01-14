Perugia ha un debito col Fisco di 225mila euro e prova a salire sul volo per Bucarest con 15mila euro in contanti | a giudizio
Un imprenditore di Perugia, con un debito fiscale di 225 mila euro, è stato rinviato a giudizio dopo essere stato fermato mentre tentava di partire per Bucarest con 15 mila euro in contanti. L’uomo, assistito dall’avvocato Samuele De Santis, è accusato di frode fiscale. Il procedimento si svolge davanti al tribunale, evidenziando le implicazioni legali di questioni fiscali e movimentazioni di denaro.
Un imprenditore, difeso dall'avvocato Samuele De Santis, è stato rinviato a giudizio con l'accusato di frode fiscale.L'uomo era stato fermato all'aeroporto internazionale San Francesco con soldi non dichiarati, mentre cercava di imbarcarsi sul volo per Bucarest. Un comportamento che aveva anche.
