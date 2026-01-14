Perugia ha un debito col Fisco di 225mila euro e prova a salire sul volo per Bucarest con 15mila euro in contanti | a giudizio

Un imprenditore di Perugia, con un debito fiscale di 225 mila euro, è stato rinviato a giudizio dopo essere stato fermato mentre tentava di partire per Bucarest con 15 mila euro in contanti. L’uomo, assistito dall’avvocato Samuele De Santis, è accusato di frode fiscale. Il procedimento si svolge davanti al tribunale, evidenziando le implicazioni legali di questioni fiscali e movimentazioni di denaro.

