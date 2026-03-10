In Australia, un gruppo di manifestanti ha bloccato un autobus con a bordo la squadra di calcio femminile iraniana. Il ministro degli Interni ha confermato che il governo ha concesso asilo a diversi membri della squadra. La scena si è svolta in un momento di tensione, mentre le autorità cercano di gestire la situazione. Nessuna altra informazione su sviluppi successivi è stata resa nota.

Il ministro degli Interni australiano Tony Burke ha dichiarato che l’Australia ha concesso asilo a cinque giocatrici della nazionale di calcio femminile iraniana, che si trovavano nel Paese per la Coppa d’Asia all’inizio della guerra con l’Iran e che non avevano cantato l’inno nazionale prima del loro match. L’annuncio è arrivato dopo giorni di sollecitazioni da parte di gruppi iraniani in Australia e del presidente degli Stati Uniti Donald Trump affinché il governo australiano aiutasse le donne, che non avevano espresso pubblicamente la loro volontà di chiedere asilo. Nelle scorse ore si è scatenata una rivolta fuori dall’hotel della squadra, mentre alcuni manifestanti si inginocchiavano o si sdraiavano davanti a un autobus bianco con i vetri oscurati, che si ritiene trasportasse il resto della squadra. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Australia, manifestanti bloccano autobus con squadra di calcio femminile iraniana

