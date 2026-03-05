La Nazionale femminile di calcio iraniana ci ripensa | inno cantato e saluto militare

Le calciatrici della Nazionale femminile di calcio dell’Iran hanno deciso di cantare l’inno nazionale e hanno eseguito un saluto militare prima della partita contro l’Australia in Coppa d’Asia. Questa scelta ha attirato l’attenzione e ha suscitato discussioni tra osservatori e tifosi. La squadra aveva inizialmente optato per un diverso atteggiamento, ma ha poi cambiato atteggiamento in prossimità dell’incontro.

Al debutto in Coppa d'Asia le giocatrici erano invece rimaste in silenzio: il gesto era stato interpretato come un segno di protesta contro il regime. Dietrofront delle calciatici della Nazionale femminile di calcio iraniana, che prima della partita contro l'Australia in Coppa d'Asia hanno cantato l'inno e fatto anche il saluto militare. Al debutto nel torneo contro la Corea del Sud erano invece rimaste in silenzio: in assenza di spiegazioni – le calciatrici e la ct si erano rifiutate di fare commenti sulla guerra e sulla morte di Ali Khamenei – il gesto era stato perlopiù interpretato come un segno di protesta contro il regime degli ayatollah.