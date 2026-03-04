L’inno suona loro restano in silenzio | la nazionale di calcio femminile iraniana protesta così contro il regime

Prima della partita tra Iran e Corea del Sud valida per la Coppa d’Asia femminile in Australia, le calciatrici iraniane hanno deciso di rimanere in silenzio, senza cantare l’inno nazionale. La loro protesta silenziosa si è verificata in un momento di grande attenzione mediatica, attirando l’interesse su un gesto che ha suscitato molte reazioni. Non ci sono state dichiarazioni ufficiali, ma la scelta ha avuto un forte impatto mediatico.

Le calciatrici della Nazionale iraniana hanno scelto il silenzio: prima della sfida contro la Corea del Sud, valida per la Coppa d'Asia femminile in corso in Australia, non hanno cantato l'inno. Un gesto semplice, ma dal peso enorme. Accanto a loro, in panchina, la commissaria tecnica Marziyeh Jafari ha accompagnato la scena con un sorriso appena accennato, quasi a suggellare una decisione condivisa. Non è la prima volta, però, che una squadra iraniana compie un atto del genere. Ai Mondiali di Qatar 2022, anche la Nazionale maschile aveva evitato di intonare l'inno nella gara d'esordio, attirando l'attenzione del mondo intero. Poi, nella partita successiva, i giocatori erano tornati a cantarlo, visibilmente tesi: un segnale delle pressioni subite in patria.