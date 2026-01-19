Ruba 60 litri di carburante mentre è in prova ai servizi sociali torna in carcere

Un uomo di 50 anni di Ferrara è stato arrestato dopo aver rubato 60 litri di carburante mentre era sottoposto ai servizi sociali. L’episodio, risalente all’estate, è stato scoperto dai Carabinieri di Pontelagoscuro durante un’indagine più ampia. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è tornato in carcere a seguito delle verifiche.

Fine settimana amaro per un 50enne residente nel capoluogo ferrarese. L'uomo è finito sotto la lente di ingrandimento dei Carabinieri di Pontelagoscuro durante un'attività di indagine inerente ad un episodio di furto di carburante avvenuto durante l'estate. Infatti, un autotrasportatore in transito in città aveva parcheggiato il proprio mezzo a bordo strada a Pontelagoscuro. Dopo aver pranzato in un ristorante poco distante, l'uomo era ritornato al camion constatando che qualcuno aveva sottratto dal cassone del mezzo tre taniche di carburante, per un totale di circa 60 litri. Le attività di indagine svolte dai Carabinieri di Pontelagoscuro, avevano quindi consentito di identificare l'autore del furto: un 50enne residente in città.

