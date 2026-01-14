La mancata bonifica della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea M5S chiede audizione urgente all’Ars

Il MoVimento 5 Stelle ha richiesto un’audizione urgente presso l’Ars per affrontare la questione della mancata bonifica della discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. L’onorevole Antonio De Luca ha formalizzato la richiesta alla IV Commissione “Ambiente, Territorio e Mobilità”, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire la tutela ambientale e la salute pubblica nella zona.

La discarica di Mazzarrà Sant’Andrea torna al centro dell’attenzione politica regionale. L’onorevole Antonio De Luca, capogruppo del MoVimento 5 Stelle all’ARS, ha presentato una richiesta formale di audizione urgente alla IV Commissione legislativa permanente “Ambiente, Territorio e Mobilità”. 🔗 Leggi su Messinatoday.itImmagine generica

