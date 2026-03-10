Ars audizione sugli ausiliari della sanità | Ferrara convoca la commissione lavoro

Oggi alle 11.30 all’Assemblea Regionale Siciliana si svolgerà un’audizione dedicata agli ausiliari della sanità che lavorano nelle strutture dell’Asp Palermo. La convocazione è stata decisa dalla commissione lavoro, con l’obiettivo di discutere il ruolo e le condizioni di questi lavoratori. L’incontro coinvolge rappresentanti istituzionali e operatori del settore.

Si terrà oggi (10 marzo 2026), alle 11.30 all'Assemblea Regionale Siciliana un'importante audizione dedicata al futuro dei lavoratori dell'ausiliariato sanitario che operano nelle strutture dell'Asp Palermo. La seduta è stata convocata dal presidente della V Commissione Cultura, Formazione e Lavoro, Fabrizio Ferrara, che ha inserito all'ordine del giorno il tema delle prospettive di reinternalizzazione dei servizi attualmente appaltati e delle conseguenti ricadute occupazionali. Alla seduta parteciperanno il direttore generale dell'Asp Palermo Alberto Firenze e i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali di categoria: Giuseppe Aiello per Filcams Cgil, Stefano Spitalieri per Fisascat Cisl Sicilia e Daniele Barbera per Uil Trasporti Sicilia.