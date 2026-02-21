Audi Revolut F1 Team chiude i test 2026 in Bahrain | 851 giri totali e tanta fiducia verso Melbourne

Audi Revolut F1 Team ha concluso i test in Bahrain con 851 giri completati, un record tra le scuderie. La squadra ha lavorato intensamente sulla nuova R26, concentrandosi su vari aspetti tecnici e prestazionali. Durante le sessioni, i tecnici hanno raccolto dati cruciali per prepararsi al meglio per la prima gara di Melbourne. La giornata si è svolta senza problemi, lasciando il team ottimista per le prossime sfide in campionato.

Si chiude con una giornata intensa e “pulita” il programma di pre-season testing 2026 per Audi Revolut F1 Team, che a Sakhir ha completato la seconda settimana di prove raccogliendo dati preziosi e macinando chilometri fondamentali per capire davvero la nuova R26. Nell’ultima giornata in Bahrain, Nico Hülkenberg ha completato il programma del mattino con 64 giri, prima di lasciare la vettura a Gabriel Bortoleto, protagonista nel pomeriggio con simulazioni di qualifica e passo gara per un totale di 71 giri. La giornata ha portato il conteggio della seconda settimana a 357 giri, mentre l’intera pre-stagione si chiude con numeri importanti: 2.🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

