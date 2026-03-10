Audi A8 | addio ordini in Germania fine del ciclo?

La casa automobilistica ha annunciato che non accetterà più ordini per la berlina di lusso Audi A8 in Germania, mercato principale del modello. La decisione riguarda esclusivamente il mercato tedesco, dove ufficialmente la produzione e le vendite sono state interrotte. La fine degli ordini segna la conclusione di un ciclo per la grande berlina, che non sarà più disponibile per i clienti in quella regione.

La grande berlina di lusso Audi A8 ha smesso di essere ordinabile nel mercato tedesco, il suo cuore pulsante. Questa decisione, confermata dal portavoce Marcel Bestle, segna una battuta decisiva per il futuro del modello. Il ciclo produttivo attuale, identificato come generazione D5 e presente dal 2017, sembra giungere al termine senza un erede immediato in vista. L’assenza dal configuratore locale suggerisce che la fine della produzione sia vicina, anche se le scorte esistenti potrebbero garantire ancora qualche consegna nei vari mercati internazionali. L’assenza dal configuratore e la chiusura degli ordini. Un segnale inequivocabile è emerso quando gli utenti hanno notato che l’Audi A8 non appare più nello strumento di configurazione online destinato alla Germania. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Audi A8: addio ordini in Germania, fine del ciclo? Articoli correlati Leggi anche: Crollano gli ordini di fabbrica in Germania, -11% in gennaio Leggi anche: Germania, “annus horribilis” per le imprese: nel 2025 crollati anche gli ordini nell’edilizia Tutti gli aggiornamenti su Audi A8 addio ordini in Germania fine... Temi più discussi: La grande ammiraglia tedesca dice addio: ultimi esemplari e poi stop; Audi A8, addio all’ammiraglia dei Quattro Anelli: dopo oltre 30 anni finisce un’era per la berlina di lusso; L'Audi A8 è pronta a uscire di scena; Audi A8 fuori produzione: cosa cambia per il futuro dell'ammiraglia. Audi A8, addio all’ammiraglia: stop agli ordini, restano solo pochi esemplariStop agli ordini per l’Audi A8: rimangono solo pochi esemplari in stock, in attesa del debutto della nuova ammiraglia Q9 entro la fine del 2026 ... virgilio.it Addio A8: il transatlantico Audi chiude gli ordini sottovoceAudi A8 non si ordina più in Germania: la berlina di punta di Ingolstadt è vicina alla fine della produzione. Un successore? Forse. clubalfa.it Dopo Cadillac e Audi, un altro grande nome dell’automotive guarda alla Formula 1. Si tratta di BYD, il colosso cinese dell’elettrico che starebbe valutando l’ingresso nel Circus. Le strade sul tavolo sarebbero due: presentarsi come 12° team del Mondiale oppu facebook #F1 | Audi, buona la prima: subito a punti con uno spunto tecnico arrivato da... Racing Bulls x.com