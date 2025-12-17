Germania annus horribilis per le imprese | nel 2025 crollati anche gli ordini nell’edilizia

Il 2025 si rivela un anno difficile per le imprese tedesche, con un ulteriore calo degli ordini nel settore edilizio e un deterioramento del clima aziendale. Secondo l'indice Ifo, a dicembre l'ottimismo delle imprese ha continuato a diminuire, evidenziando le sfide economiche che il paese sta affrontando in un contesto di crescente incertezza.

Il clima aziendale in Germania continua a peggiorare. L’indice Ifo sul clima aziendale è sceso a 87,6 punti a dicembre, rispetto agli 88,0 punti di novembre. In sostanza, le imprese sono più pessimiste sulla prima metà del 2026, mentre la loro valutazione della situazione attuale è rimasta invariata: a quanto pare, il 2025 si concluderà senza alcun segno di ottimismo. Anche nel settore manifatturiero, l’indice è sceso. Insomma, quasi tutti i settori sono stati colpiti e persino il numero di nuovi ordini è diminuito, tanto che le aziende stanno pensando di ridurre la produzione. Non bisogna dimenticare che l’andamento negativo registrato fino ad oggi è un prodotto delle aspettative più pessimistiche. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

