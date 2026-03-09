A gennaio, gli ordini di fabbrica in Germania sono diminuiti dell’11,1%, superando le stime che prevedevano un calo del 4,2%. Il dato rappresenta una forte contrazione rispetto al mese precedente, quando si era registrato un rialzo del 6,4%. La diminuzione si inserisce in un quadro di flessione più ampia del settore manifatturiero tedesco.

MILANO, 09 MAR – Crollano gli ordini di fabbrica in Germania. Nel mese di gennaio si è registrato un calo dell’11,1% a fronte di un ribasso previsto del 4,,2% e di un precedente rialzo del 6,4%. In contrazione anche la produzione industriale su base mensile (-0,5%), attesa in rialzo dell’1% dopo essere scesa dell’1%, e su base annua (-1,2%), contro il precedente progresso dello 0,4% (ANSA). Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * . 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

Articoli correlati

Leggi anche: Germania, “annus horribilis” per le imprese: nel 2025 crollati anche gli ordini nell’edilizia

Leggi anche: LIVE Italia-Finlandia 0-11, Hockey ghiaccio Olimpiadi in DIRETTA: gli azzurri crollano sotto i colpi della Finlandia

La Classe Ouvrière : 300 ans de luttes et de révolutions - Documentaire Histoire - AT

Una raccolta di contenuti su Crollano gli ordini di fabbrica in...

Temi più discussi: Germania: crollano gli ordini industriali, mentre la produzione cala nuovamente; Notizie sul prezzo di Bitcoin: BTC sale a 68.000$ mentre i mercati tradizionali crollano; Germania, a gennaio crollano ben oltre le attese gli ordinativi all’industria; Le azioni di Sea Limited crollano dopo i risultati del quarto trimestre.

Crollano gli ordini di fabbrica in Germania, -11% in gennaio(ANSA) - MILANO, 09 MAR - Crollano gli ordini di fabbrica in Germania. Nel mese di gennaio si è registrato un calo dell'11,1% a fronte di un ribasso previsto del 4,,2% e di un precedente rialzo del 6, ... msn.com

Germania, a gennaio crollano ben oltre le attese gli ordinativi all'industria(Teleborsa) - Crollano oltre le attese gli ordinativi all'industria in Germania nel mese di gennaio 2026. Secondo l'Ufficio Nazionale di Statistica Destatis, si è registrato un decremento degli ordina ... teleborsa.it

Liste d’attesa, crollano gli esami e le visite a Parma - facebook.com facebook

La minaccia russa e i nostri tabù che crollano - di @giuliapompili x.com