Destinatario di un mandato di arresto europeo | minorenne accusato di tentato omicidio

Un minorenne, ricercato per tentato omicidio, è stato trovato e arrestato in provincia di Latina. La polizia ha eseguito il fermo dopo aver ricevuto l'ordine di cattura europeo, che arrivava da un paese straniero. Il giovane si nascondeva in una piccola abitazione vicino al mare, dove gli agenti lo hanno individuato durante un blitz.

Il giovane è stato individuato a arrestato dagli investigatori della squadra mobile nel comune di Aprilia. Trasferito in un istituto di detenzione minorile a Roma E' stato rintracciato e arrestato in provincia di Latina, destinatario di un mandato di arresto europeo. Si tratta di un giovane non ancora maggiorenne, accusato del reato di tentato omicidio. Considerata la minore età, il giovane è stato trasferito nell'istituto di detenzione minorile di Casal del Marmo, a Roma, dove resterà in attesa della convalida da parte della Corte d'appello.