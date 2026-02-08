Milano Cortina oltre le gare | tutti gli eventi organizzati per cui non serve un biglietto

I Giochi Olimpici di Milano-Cortina non sono solo gare. In città e nelle zone vicine si svolgono tanti eventi aperti a tutti, senza bisogno di biglietto. Dai concerti alle mostre, passando per le iniziative sportive e culturali, il clima olimpico si sente ovunque. La città si anima con programmi che coinvolgono residenti e turisti, portando l’atmosfera delle Olimpiadi anche fuori dalle piste e dagli stadi.

Non solo stadi, piste e ghiaccio: scopriamo tutti gli eventi connessi con i Giochi Olimpici che escono dalle sedi di gara, tra Milano, Cortina d'Ampezzo, Bormio, Livigno, Brunico e Predazzo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milano Cortina oltre le gare: tutti gli eventi organizzati per cui non serve un biglietto Approfondimenti su Milano Cortina Tutti gli eventi food da seguire durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 portano in piazze e montagne un ricco calendario di eventi gastronomici. Giochi Olimpici Milano-Cortina, il calendario giornaliero dei 116 eventi con tutti gli sport e le corrispettive fasce orarie Sono stati pubblicati i dettagli del calendario ufficiale dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Milano Cortina Argomenti discussi: Già 42 delegazioni e oltre 1500 residenti al Villaggio Olimpico di Milano; Milano Cortina 2026: le cinque grandi contraddizioni dei Giochi Invernali; L’Africa a Milano-Cortina 2026: 14 atleti e una presenza che va oltre le medaglie; Olimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia d'apertura. Milano Cortina oltre le gare: tutti gli eventi organizzati per cui non serve un bigliettoNon solo stadi, piste e ghiaccio: scopriamo tutti gli eventi connessi con i Giochi Olimpici che escono dalle sedi di gara, tra Milano, Cortina d'Ampezzo, Bormio, Livigno, Brunico e Predazzo ... msn.com Ai Giochi ad ogni costo: le storie dei nove atleti israeliani. Amnesty: «Su Gaza cala il buio»Mariia Seniuk, 20 anni, è nata a Mosca: da russa non avrebbe bandiera, da israeliana sfilerà a San Siro. Due dei bobbisti hanno combattuto dopo il 7 ottobre. Intanto il Comitato insostenibili Olimpiad ... editorialedomani.it Osservate attentamente questa immagine: Valentino Rossi e il Presidente Sergio Mattarella sul tram durante l'inaugurazione delle Olimpiadi di Milano-Cortina. C'è un retroscena che nelle ultime ore svela proprio l'ex campione italiano facebook Milano-Cortina, #Ghali: 'Pace e unità Ieri non l'ho sentita' x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.