Aeroporto allestito per le Olimpiadi | attesi 8mila tra atleti e ospiti

L'aeroporto Marco Polo di Venezia si prepara ad accogliere circa 8mila persone tra atleti e ospiti delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali di Milano Cortina. Le strutture sono pronte, e in questi giorni si stanno facendo gli ultimi controlli prima dell’arrivo dei partecipanti, previsto tra febbraio e marzo.

L'aeroporto Marco Polo di Venezia è pronto ad accogliere gli atleti e gli ospiti delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi invernali di Milano Cortina, in programma nei mesi di febbraio e marzo. Lo scalo veneziano è port of entry ufficiale dell'evento e per l'occasione il Gruppo Save

