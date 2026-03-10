Atterra da Dubai con orologi e gioielli per 42mila euro nascosti sotto i vestiti | nei guai una hostess

Una hostess di 38 anni è stata fermata all'aeroporto di Orio al Serio dopo essere arrivata da Dubai. Durante i controlli, i militari della guardia di finanza e i funzionari dell'agenzia delle dogane hanno scoperto tra i vestiti della donna orologi e gioielli per un valore di circa 42mila euro. La donna aveva pianificato tutto nei minimi dettagli, ma è stata comunque intercettata.

È successo all'aeroporto di Orio al Serio nei giorni scorsi. La donna è stata controllata dalla guardia di finanza Aveva studiato tutto nei minimi dettagli, o almeno così credeva. Una hostess di 38 anni, appena atterrata all'aeroporto di Orio al Serio con un volo proveniente da Dubai, è stata intercettata dai militari della guardia di finanza e dai funzionari dell'agenzia delle dogane con un bottino di lusso non dichiarato dal valore di oltre 42mila euro. A tradire la donna, che aveva già precedenti specifici per contrabbando, è stato un atteggiamento eccessivamente sospetto e guardingo tra i nastri della sala arrivi internazionali. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Leggi anche: Atterra a Bergamo con un volo da Dubai con gioielli da 42mila euro nascosti sotto la divisa: hostess multata

Hostess viaggia da Dubai a Orio al Serio con Rolex e Cartier nascosti sotto la divisa: contrabbando da 42mila euroCosa è successo all’aeroporto di Orio al Serio durante i controlli doganali Un arrivo apparentemente normale da Dubai si è trasformato in un caso di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Atterra da Dubai con orologi e gioielli...

Temi più discussi: Emirates, il curioso caso dei voli su Milano anche durante il blocco dei cieli in Medio Oriente; Il volo con gli studenti bloccati a Dubai atterra a Milano Malpensa, i genitori: Ci hanno rassicurato, ma è stata dura; Atterra a Bergamo con un volo da Dubai con gioielli da 42mila euro nascosti sotto la divisa: hostess multata; Ho passato la notte temendo esplosioni: i passeggeri raccontano la paura della guerra in Iran mentre il primo volo da Dubai atterra a San Francisco.

Atterra a Bergamo con un volo da Dubai con gioielli da 42mila euro nascosti sotto la divisa: hostess multataUn’assistente di volo è stata multata per 11.800 euro per contrabbando per omessa dichiarazione. La 38enne era atterrata a Bergamo con un volo da Dubai con orologi e gioielli nascosti sotto l’uniforme ... fanpage.it

Atterrato a Malpensa aereo da Abu Dhabi con 200 studenti(ANSA) - MALPENSA (VARESE), 03 MAR - È atterrato alle 19.25 il volo da Abu Dahbi che ha riportato a casa 200 studenti italiani da Dubai dove ... notizie.tiscali.it

È atterrata a Bergamo con un volo da Dubai, ma sotto la divisa nascondeva orologi e gioielli per un valore di circa 42mila euro. Una hostess di 38 anni è stata fermata ai controlli doganali. I preziosi non erano stati dichiarati: per la donna è scattata una sanzion - facebook.com facebook

È atterrato poco fa il volo da #AbuDahbi che ha riportato a casa 200 studenti italiani da #Dubai dove da sabato sono avvenuti bombardamenti dopo l'attacco di Usa e israele all' #Iran. Ad attenderli, presso il terminal 1 dell'aeroporto, genitori e familiari dei rag x.com