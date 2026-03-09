Raccolta rifiuti novità a Milano | le capsule del caffè in alluminio vanno nel sacco giallo

A Milano, a partire da oggi, le capsule di caffè in alluminio possono essere smaltite nel sacco giallo insieme agli imballaggi in plastica e metalli. La novità riguarda chi utilizza queste capsule e desidera differenziare correttamente i rifiuti domestici o condominiali. La modifica si applica alla raccolta porta a porta e ai punti di conferimento dei rifiuti cittadini.

Milano, 9 marzo 2026 – Novità per chi ama il caffè e tiene all'ambiente: da oggi a Milano tutte le capsule di caffè in alluminio possono essere conferite direttamente nel sacco giallo destinato agli imballaggi in plastica e metalli, nella propria raccolta domestica o condominiale. Si tratta di una novità significativa resa possibile dalla collaborazione tra il Comune di Milano, Amsa, A2A Ambiente, Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio (Cial), Nespresso. L'iniziativa rappresenta un esempio di collaborazione efficace tra pubblico e privato, che consente di valorizzare un materiale prezioso come l'alluminio e di facilitare il coinvolgimento di cittadini e cittadine nella corretta gestione dei rifiuti, contribuendo alla transizione verso un'economia sempre più circolare.