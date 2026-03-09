Belgio bomba esplode davanti alla sinagoga di Liegi | vetrate in frantumi

Nella notte, un’esplosione si è verificata davanti alla sinagoga di Rue Léon Frédéricq a Liegi, in Belgio. La deflagrazione ha causato la rottura di molte vetrate, danneggiando gravemente l’edificio. Fortunatamente, non risultano persone ferite o coinvolte nell’incidente. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause dell’episodio.

Un'esplosione nella notte ha colpito la sinagoga di Rue Léon Frédéricq nella città di Liegi, in Belgio, provocando ingenti danni materiali ma fortunatamente senza causare feriti. L'episodio, avvenuto nelle prime ore del mattino, è ora al centro di un'indagine condotta dalle autorità locali che ipotizzano un atto di natura criminale con possibile matrice antisemita. La deflagrazione si è verificata intorno alle 4 del mattino, quando un forte boato ha svegliato i residenti del quartiere. Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media belgi, l'esplosione ha colpito la porta principale del luogo di culto ebraico, danneggiando la facciata e distruggendo parte delle vetrate dell'edificio.