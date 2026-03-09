Belgio esplosione alla sinagoga di Liegi Autorità | atto antisemita

Nella notte a Liegi, in Belgio, si è verificata un’esplosione vicino alla sinagoga locale. Le autorità hanno confermato che si tratta di un atto antisemita. Non ci sono ancora dettagli su eventuali feriti o danni materiali. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per chiarire l’accaduto. La polizia ha rafforzato i controlli nelle vicinanze della comunità ebraica.

Esplosione nel cuore della scorsa notte in Belgio a Liegi. L'ordigno piazzato vicino alla sinagoga della città fiamminga. Atto antisemita, dicono le autorità. Indagine aperta anche per terrorismo. S'indaga intanto sull'esplosione all'ambasciata americana di Oslo. Servizio di Pierluigi Vito