Teheran minaccia i curdi | In caso di invasione colpiremo Kurdistan iracheno

Teheran ha annunciato che, in caso di invasione, colpirà tutte le strutture della regione del Kurdistan iracheno. La minaccia è rivolta a coloro che permetteranno il passaggio di militanti attraverso il territorio. La dichiarazione è stata fatta in risposta a eventuali azioni esterne che favoriscano l’ingresso di combattenti in Iran. La situazione rimane tesa tra le autorità iraniane e la regione curda in Iraq.

Sabato 28 febbraio Stati Uniti e Israele hanno lanciato un attacco preventivo contro l'Iran con l'intento dichiarato di far cadere il regime e "impedire che Teheran abbia armi atomiche". Morto l'ayatollah Khamenei, l'Iran risponde attaccando anche i paesi del Golfo Persico. Petroliere e metaniere bloccate nello stretto di Hormuz Tutte le notizie in diretta sul conflitto in corso, man mano che arrivano. I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver attaccato una base statunitense nel Kurdistan iracheno. Dopo settimane di gelo, sull'asse Washington-Mosca si riallacciano i contatti tra il presidente americano Donald Trump e lo zar Vladimir Putin. 🔗 Leggi su Today.it

