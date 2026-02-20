Atletica Nella White Marble Marathon Il Gs Polizia di Massa raccoglie risultati di grande prestigio

L’Asd Gs Polizia Locale di Massa ha ottenuto ottimi risultati alla nona edizione della White Marble Marathon di Carrara, disputata domenica. Sette atleti della squadra hanno corso nelle prove di 10 e 21 chilometri, dimostrando grande impegno e determinazione. Uno di loro ha tagliato il traguardo sotto le foto di marmo, simbolo della città. La partecipazione ha attirato l’attenzione degli appassionati, e i poliziotti hanno portato a casa premi e riconoscimenti. La gara si è svolta tra le cave di marmo, scenario unico nel suo genere.

L' Asd Gs Polizia Locale di Massa si è distinta alla 9ª White Marble Marathon di Carrara con i suoi sette atleti (nella foto) che si sono divisi nelle varie categorie partecipando alla 10 km ed alla 21 km. Nella distanza più corta nella categoria SM45 si è classificato 16° Ignazio Grignani con il tempo di 46'52" e 18° Vincenzo Caruso con il tempo di 48'09". Nella categoria SM35 Carmine Panico si è piazzato 39° con il tempo di 48"31'. Tra le Donne da registrare il buon ottavo posto nella SF45 di Yara Linda Silvia Zeni in 51:57 nonostante le condizioni fisiche non ottimali. Giulia Baldi, classe 2007, ha corso nella categoria Juniores in 53'31".