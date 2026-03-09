Cultraro si distingue per la sua attenzione durante tutta la partita, intervenendo con sicurezza e prontezza. Nel primo tempo, respinge una conclusione di Spavone, mentre nella ripresa si fa trovare pronto anche sul colpo di testa di Zuppel. Parigini si fa notare con un’ottima prestazione, contribuendo a mantenere la solidità della squadra.

Cultraro 7: Sempre attento, salva il risultato nel primo tempo su una conclusione di Spavone e poi si ripete sul colpo di testa di Zuppel nella ripresa. Decisivo. Zini 6,5: Su di lui il secondo fallo di Tounkara che gli costa il cartellino rosso. Incisivo sulla corsia destra, preciso e puntuale da centrale dopo l’uscita di Pezzola per infortunio. Pezzola 6: Fino a quando è rimasto in campo stava controllando sufficientemente il suo diretto avversario. Esce per infortunio. (29’ pt Alfieri 6: Si piazza a fainco di Toure e dà il suo contributo alla causa rossoblù. La sua irruenza lo porta a travolgere Spavone in area ma fortunatamente anche la FVS non ravvede un suo fallo). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Cultraro è sempre attento . Ottima prestazione di Parigini

