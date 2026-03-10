Risultati Champions League LIVE | Atalanta travolta dal Bayern Tottenham a picco con l’Atletico

Nella notte si sono disputate diverse partite di Champions League. L’Atalanta è stata sconfitta dal Bayern con un risultato pesante, mentre il Tottenham ha perso contro l’Atletico Madrid. La redazione di JuventusNews24 fornisce aggiornamenti sui risultati di tutte le gare in corso e sul cammino della squadra bianconera nella competizione.

Risultati Champions League: gli aggiornamenti su tutte le altre partite della competizione in programma e il percorso della Juve. Riparte la Champions League, la seconda con il nuovo format del maxi-girone. Tutti gli aggiornamenti sulle partite della competizione in programma, con la Juve che pareggia contro il Borussia Dortmund. Di seguito risultati Champions League 202526. CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE Ottavi Champions League. Andata. Martedì 10 marzo Galatasaray Liverpool 1-0 LIVE (7? Lemina). Atalanta Bayern Monaco 0-3 LIVE (12? Stanisic, 22? Olise, 25? Gnabry). Atletico Madrid Tottenham 4-1 LIVE (6? Llorente, 14? Griezmann, 15? Julian Alvarez, 22? Le Normand, 26? Pedro Porro). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Risultati Champions League LIVE: Atalanta travolta dal Bayern, Tottenham a picco con l’Atletico Articoli correlati Leggi anche: Sorteggi ottavi, si comincia con la Champions: Atalanta trova Arsenal o Bayern. Poi Europa e Conference League | Live Risultati Champions League LIVE: Inter sotto 3-1 a Bodo, vince l’AtleticoPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Una raccolta di contenuti su Risultati Champions League Temi più discussi: Finali di Champions League: record e statistiche; Calcio UEFA Champions League: news, dirette live, streaming, risultati, classifica, marcatori, aggiornamenti in tempo reale [NEWS]; La Champions League in tv su Amazon Prime Video: quali partite si possono vedere? Diretta non solo streaming delle gare trasmesse; Champions League, i risultati delle gare d’andata degli ottavi: solo Trento vince in trasferta. I risultati del 10 marzo 2026: quarti di Champions LeagueIl programma si apre con Galatasaray-Liverpool nel pomeriggio, in serata Atalanta-Bayern. Successo del Liverpool M. in Uruguay ... calciomagazine.net RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Juventus eliminata! Diretta gol live score ritorno playoff, 25 febbraio 2026Risultati Champions League, oggi mercoledì 25 febbraio: diretta gol live score delle quattro partite valide per il ritorno dei playoff. ilsussidiario.net "I risultati del Como, arrivato a tre punti dalla zona Champions League, sono spesso sminuiti per le cifre a disposizione dalla sua dirigenza sul mercato. A guardare esclusivamente le cifre spese dal Como da quando è in Serie A sembra apparentemente difficil facebook Champions League: Juventus avanti 1-0 sul Galatasaray, pari tra Real Madrid e Benfica dopo i primi 45. I risultati parziali x.com