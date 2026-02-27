Champions League sorteggi per gli ottavi | l' Atalanta con il Bayern Monaco
Nell'ambito della Champions League, sono stati ufficializzati i sorteggi degli ottavi di finale. L'Atalanta sarà in campo contro il Bayern Monaco, con la partita di andata prevista alla New Balance Arena tra il 10 e l’11 marzo, mentre il ritorno si disputerà in Germania tra il 17 e il 18 marzo.
Champions - Sorteggi, possibilità PSG-Barca e City-Real
