Atalanta-Cremonese le formazioni ufficiali | Pasalic e Krstovic titolari

Questa sera si gioca il big match tra Atalanta e Cremonese, con le formazioni ufficiali già annunciate. Pasalic e Krstovic partiranno titolari, pronti a dare il massimo per la loro squadra. Il calcio italiano torna in campo dopo il weekend, e i tifosi si preparano a seguire un match che potrebbe riservare molte sorprese.

Bergamo. Le formazioni ufficiali di Atalanta-Cremonese, posticipo del lunedì della 24ª giornata della Serie A 202526. Palladino senza gli squalificati Ahanor e De Roon è costretto a due cambi: entrano Kolasinac in difesa, con Djimsiti confermato al centro insieme a Scalvini, e Pasalic in mediana insieme a Ederson. Le novità sono anche sulla fascia sinistra, dove Zalewski rileva Bernasconi mentre a destra è confermato Zappacosta. Novità nel trio d’attacco con Krstovic centralmente con De Ketelaere e Raspadori. Scamacca parte dalla panchina. Nella Cremonese classico 3-5-2 con due ex titolari: Grassi e Pezzella.🔗 Leggi su Bergamonews.it

