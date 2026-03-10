AstroPaolo incontra i ragazzi del Parini | Fate sogni difficili e lavorate per realizzarli

AstroPaolo ha incontrato gli studenti del liceo Parini, condividendo la sua esperienza. Ha parlato dei sogni di bambino legati allo spazio e della decisione di diventare astronauta. Ha descritto le sfide affrontate e l’impegno necessario per perseguire la propria passione, illustrando anche aspetti della vita quotidiana a 400 chilometri dalla Terra in assenza di gravità.

I sogni sullo spazio da bambino, la voglia di diventare astronauta, le difficoltà incontrate e la perseveranza nel coltivare la sua passione, fino ai piccoli gesti di vita quotidiana a 400 chilometri dalla terra in assenza di gravità. Una storia personale che diventa metafora di un’idea, quella di "perseguire sogni difficili e lavorare per raggiungerli". Si è raccontato così l’altra mattina l’astronauta Paolo Nespoli ai ragazzi del liceo linguistico Parini di via Settembrini: brianzolo di Verano, Nespoli ha incontrato gli studenti delle classi quarte e quinte. L’incontro, intitolato dallo stesso Nespoli “Farsi spazio“, ha ruotato proprio attorno all’idea che nella vita occorra cercare la propria strada. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - AstroPaolo incontra i ragazzi del Parini: "Fate sogni difficili e lavorate per realizzarli" Articoli correlati Blitz al liceo classico Parini. E il preside resta in ufficio: "Non lascio soli i ragazzi"La settima occupazione dall’inizio dell’anno scolastico - se si conta anche la protesta lampo al liceo Manzoni - è scatta al classico Parini. Quando il vino incontra i cibi difficiliParlare di food pairing significa spesso raccontare abbinamenti perfetti, come il classico Champagne con le ostriche o un Chianti con la bistecca.