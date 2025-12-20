quando il vino incontra i cibi difficili

Parlare di food pairing significa spesso raccontare abbinamenti perfetti, come il classico Champagne con le ostriche o un Chianti con la bistecca. Ma cosa succede quando in cucina entrano alimenti notoriamente ostici per il vino? Alcuni ingredienti contengono molecole capaci di alterare la percezione gustativa, accentuando note amare, metalliche o sgradevoli. La sfida, allora, sta nello scegliere il compagno di calice in grado di bilanciare questi effetti. È il caso dei carciofi, che rendono i vini amarognoli e metallici: qui la freschezza speziata di un Grüner Veltliner riesce a rimettere tutto in equilibrio. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

