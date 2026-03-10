Assorbenti gratis in ufficio e a scuola | la scelta nel Comune del napoletano

In un comune del Napoletano, sono stati introdotti assorbenti gratuiti negli uffici comunali e nelle scuole. Questa iniziativa rappresenta la prima volta in Campania che vengono forniti prodotti igienici senza costo in ambienti pubblici. La decisione riguarda tutti gli utenti e il personale che frequentano questi spazi. La distribuzione avviene tramite appositi distributori automatici installati nelle strutture.

Assorbenti gratuiti negli uffici comunali e nelle scuole di un comune napoletano: è il primo caso in Campania.. Ad annunciare l’iniziativa, che arriva da Bacoli, è il sindaco Josi Gerardo Della Ragione che, attraverso un post sui social, ha fatto sapere che verranno installati distributori nei luoghi pubblici. Queste le sue parole: "Non solo mimose. Ma azioni concrete in favore delle donne. Abbiamo deciso di installare distributori di assorbenti gratuiti e compostabili negli uffici comunali e nelle scuole di Bacoli. Non è solo un servizio, è una scelta politica chiara: considerare gli assorbenti come beni di prima necessità. Ed il loro costo elevato è un’ingiustizia sociale che dobbiamo provare a constatare con ogni energia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Ruba 300 euro nelle casse del Comune, poi si nasconde nel cassettone del letto: 40enne denunciato nel NapoletanoLa vicenda a Massa di Somma: dopo il furto negli uffici comunali, il 40enne è stato rintracciato dai carabinieri a casa, nascosto nel contenitore del...

Leggi anche: Assorbenti e preservativi gratis nelle scuole genovesi: l'iniziativa nata dal basso

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Assorbenti gratis in ufficio e a scuola...

Bacoli installa distributori di assorbenti gratuiti in scuole e uffici comunali: prima iniziativa in CampaniaIl Comune di Bacoli introduce distributori di assorbenti gratuiti negli uffici comunali e negli istituti scolastici del territorio. L’iniziativa, annunciata dall’amministrazione comunale, punta a ... fanpage.it

Assorbenti gratuiti negli uffici, la proposta per gli enti pubblici a TorinoLa Città metropolitana adotta l’iniziativa nella sede torinese di corso Inghilterra Proposte da Avs e Pd per replicare il modello anche al Grattacielo della ... torino.repubblica.it