Ruba 300 euro nelle casse del Comune poi si nasconde nel cassettone del letto | 40enne denunciato nel Napoletano

Un uomo di 40 anni è stato denunciato dopo aver rubato 300 euro negli uffici del Comune a Massa di Somma. Dopo il furto, si è nascosto nel cassettone del letto di casa sua, cercando di sfuggire ai controlli. I carabinieri, intervenuti subito, lo hanno trovato nascosto in casa e hanno recuperato il denaro. La vicenda si è chiusa con la denuncia dell’uomo, che ora dovrà rispondere di furto.

La vicenda a Massa di Somma: dopo il furto negli uffici comunali, il 40enne è stato rintracciato dai carabinieri a casa, nascosto nel contenitore del letto.🔗 Leggi su Fanpage.it

