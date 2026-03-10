Assisi | Esercito in azione per la folla di San Francesco

Ad Assisi le forze armate italiane sono state mobilitate per gestire la grande affluenza di fedeli durante le celebrazioni dedicate a San Francesco. Il loro intervento mira a mantenere l’ordine pubblico e assicurare la sicurezza di tutti i partecipanti. La presenza delle truppe si è resa necessaria a causa del numero elevato di visitatori attesi per l’evento.

Le forze armate italiane sono state dispiegate ad Assisi per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico durante le celebrazioni in onore di San Francesco. Questa presenza militare si inserisce nel contesto delle grandi affluenze di pellegrini che ogni anno raggiungono il centro storico umbro per i riti religiosi. L’intervento avviene martedì 10 marzo 2026, con soldati dell’Esercito posizionati strategicamente nelle aree più trafficate della città. L’obiettivo principale è facilitare il flusso dei fedeli verso la Basilica Superiore e Inferiore, evitando congestioni pericolose. Le unità operative lavorano in stretta collaborazione con le autorità locali per gestire la folla in modo ordinato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

