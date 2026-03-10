Assigeco crolla | Omegna vince 80-73 al supplementare

L’Assigeco Piacenza è uscita sconfitta dalla partita contro il Paffoni Fulgor Basket Omegna, conclusa con il punteggio di 80-73 dopo il supplementare. La gara si è disputata sul campo di Omegna e si è conclusa con la vittoria degli ospiti. La partita ha evidenziato le difficoltà della squadra di Piacenza in questa fase della stagione.

La sconfitta dell'Assigeco Piacenza contro il Paffoni Fulgor Basket Omegna, decisa al supplementare per 80-73, segna una pagina amara nella stagione della squadra piacentina. Il match si è svolto al PalaBanca e ha gli ospiti prevalere grazie a una partenza travolgente che ha messo in difficoltà i padroni di casa fin dai primi minuti. L'incontro ha mostrato due volti distinti: un primo tempo dominato dagli ospiti e un secondo tempo in cui l'Assigeco ha cercato la rivincita, arrivando anche a condurre momentaneamente, prima di vedere svanire le speranze nel tempo supplementare. Con questa uscita dalla Coppa Italia, i Lupi dovranno ora concentrarsi sul campionato regolare, con la prossima trasferta prevista a Legnano il 20 marzo.